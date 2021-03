Warten auf den Startschuss

Derzeit ist die Nachfrage nach den Antigen-Schnelltests überschaubar. Der Grund dafür ist, dass die Schnelltests in der Apotheke noch Geld kosten, während es in den Testzentren in Traunstein und im benachbarten Trostberg – wie überall in Bayern – kostenlose PCR-Tests für jedermann gibt. Abgestrichen wird daher täglich nur eine Stunde am Nachmittag sowie zusätzlich eine Stunde am Montagvormittag. Die Anmeldung zur Testung erfolgt telefonisch in der Apotheke.