Drosten wirbt für AstraZeneca-Impfstoff

Zudem hält Drosten für Deutschland insbesondere die Variante aus Großbritannien (B.1.1.7) für relevant. Deren Anteil wachse hierzulande, ebenso wie in anderen Ländern. Neue Daten vom Robert Koch-Institut dazu werden in dieser Woche erwartet. B.1.1.7 bedeute aber laut einer Studie keinen Nachteil für die Schutzwirkung des AstraZeneca-Impfstoffs, so Drosten.

Medizinisches Personal zögert

Im Zusammenhang mit der niedrigeren Wirksamkeit gibt es Berichte über eine geringere Bereitschaft zur Impfung mit dem Vakzin. So kritisierte die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU), dass am Wochenende bei einer „Sonderimpfung“ im medizinischen Bereich 54 Prozent von 200 zur Impfung angemeldeten Personen nicht erschienen seien, ohne den Termin abzusagen. Der Vorsitzende des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, sprach sich in der „Rheinischen Post“ gegen eine AstraZeneca-Impfung bei medizinischem Personal aus. Die geringere Wirksamkeit „lässt sich nicht wegdiskutieren“, erklärte er. Er habe daher Verständnis für medizinisches Personal, das sich nicht mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen wolle.