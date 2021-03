Uni Münster: Neue Stiftungsprofessur für Individualisierte Pharmakotherapie

Bei der Individualisierten Pharmakotherapie geht es unter anderem um die an einzelne Patient:innen angepasste Dosierung von Arzneimitteln. „Es ist eine ureigene Aufgabe des Apothekers, dafür Sorge zu tragen, dass Arzneimittel richtig dosiert werden“, sagte Joachim Jose. „Die patientenorientierte Anpassung wird eine zukünftige Aufgabe der heutigen Studierenden sein. Dafür vermittelt die neue Professur das nötige Rüstzeug.“ Schon heute spiele die Individualisierte Pharmakotherapie eine große Rolle in der Immun- und zunehmend auch in der Tumor-Therapie.