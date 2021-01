Mein liebes Tagebuch, da ist der Wurm drin: Die Impfstofflieferungen klemmen an allen Ecken und Enden. Während in anderen mit Deutschland vergleichbaren Ländern schon wesentlich mehr Personen gegen Covid-19 geimpft sind, konnten in Deutschland noch nicht einmal 1 Mio. Menschen die begehrte Vakzine bekommen. Und genauso schleppend läuft die Coupon-Aktion für die Masken auf Staatskosten (mit zwei Euro-Eigenbeteiligung) an. Die Bundesdruckerei kam zunächst mit dem Drucken nicht hinterher, die Coupons mussten dann an die Kassen verschickt werden, die nun versuchen, sie an ihre Versicherten weiterzugeben. Ja, mein liebes Tagebuch, schon klar, alles aufwendig, alles nicht so einfach. Immerhin, die Auslieferung beginnt so nach und nach. Vermutlich werden die Versicherten, die Anspruch auf die Masken haben, ihre Coupons erst Ende Januar, Anfang Februar im Briefkasten haben oder noch später. Denn der Versand ist gestaffelt nach Alter: Wir kennen das vom Corona-Impfstoff, man nennt es Priorisierung: Zuerst erhalten die Coupons die 75-Jährigen und Älteren, dann die 70 bis 74-Jährigen und zum Schluss die 60- bis 69-Jährigen.

Masken rauf und runter: Neben der ausreichenden Beschaffung der Masken zu erschwinglichen Preisen quält die Apothekers auch die Frage: Sind die Masken echt, erfüllen sie also die Qualitätsanforderungen für FFP2 oder kommt Schrottware an? Und überhaupt, wie lassen sich Fälschungen erkennen? So manche Kundin, so mancher Kunden ist bereits misstrauisch – immerhin sollen Apotheken bereits gefälschte Masken ausgegeben haben. Selbst der Großhandel soll schon gefälschte Masken geliefert haben. Mein liebes Tagebuch, es wird uns Apothekers nicht leicht gemacht.