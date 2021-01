Apotheker investieren viel Energie in Maskenbestellungen

Um die Frage, ob gefälschte Atemschutzmasken auch in Apotheken ein Problem sind, repräsentativ zu beantworten, haben an der aktuellen DAZ.online-Umfrage leider nicht genügend Apotheken teilgenommen. Dennoch lässt sich daraus ablesen, dass das Misstrauen der Kund:innen nicht ganz unbegründet ist. Zwar gaben von 164 Umfrage-Teilnehmer:innen fast 60 Prozent an, dass ihnen in der Apotheke noch keine gefälschten Masken aufgefallen sind. Das heißt aber auch, dass rund 40 Prozent schon mit Fälschungen in der Apotheke zu tun hatten: Circa 14 Prozent haben solche Masken dabei zum Glück schon bei der Recherche als gefälscht erkannt, während knapp 16 Prozent die Fälschung erst bei Ankunft der Lieferung bewusst wurde. Bei fast 10 Prozent fiel die Fälschung leider erst beim Kunden oder durch die Marktüberwachung auf, das entspricht absolut 16 Umfrage-Teilnehmer:innen.