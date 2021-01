Acht Jahre Friedemann Schmidt als ABDA-Präsident neigen sich ihrem Ende entgegen. Als er 2013 sein Amt antrat, wollte er vieles anders machen in der Standesführung. Als langjähriger ABDA-Vize kannte er Berufspolitik – gut möglich, dass er mit seinem Insiderwissen durchaus gesehen hat, wo diese Berufsorganisation ihre Schwachstellen hat, was man besser machen kann und wie man sie besser führen kann. Er übernahm das Ruder in schwierigen Zeiten – es war offenkundig geworden, dass der ehemalige ABDA-Pressesprecher Thomas Bellartz jahrelang einen „Maulwurf“ im Bundesgesundheitsministerium hatte. Und die früheren Absprachen zwischen ABDA und ihrem Verbandspressesprecher, wonach man ihm zugestanden hatte, neben der ABDA-Kommunikationsstelle noch seine eigene Nachrichtenagentur zu betreiben, machte die Lage nicht einfacher. Voller Elan und Tatkraft versprach Schmidt mehr Transparenz, mehr Offenheit, mehr Kommunikation. Er ging auf die Opposition zu, auf „Protestler“, er beteiligte sich in Internetforen an Diskussionen, meldete sich gern und gut zu Wort. Es war ein neuer Stil, der bei vielen außerhalb der ABDA gut ankam, intern jedoch nicht bei allen auf Gegenliebe stieß. Und so war es abzusehen, dass Schmidt von seinem offenen Stil im Lauf der Jahre abrückte, seinen angekündigten Weg einer Transparenz- und Kommunikationsoffensive verließ und sich „hinter den dicken Mauern des Mendelssohn-Palais“, also des damaligen Apothekerhauses in Berlin, verschanzte. Dennoch, mein liebes Tagebuch, Schmidt versucht in seiner Amtszeit auch Bewegung in den Berufsstand zu bringen und ihn neu auszurichten. Eines seiner großen innenpolitischen Projekte war die Erarbeitung des Perspektivpapiers 2030. Schmidts Vision: Der Apotheker soll mit seinen „kognitiven Kompetenzen“ punkten, nicht mit der Logistik. Der Patient soll in den Mittelpunkt rücken, wo bisher immer das Arzneimittel als Produkt stand. Ja, mein liebes Tagebuch, der Ansatz war gut, das Papier respektabel – aber mit der Umsetzung hapert es bis heute. Hinzu kam: Vollen Einsatz erforderte es auf die europäische und die deutsche Gesundheitspolitik zu reagieren. Die Politik wollte die geplanten Anstrengungen des Apothekerberufs nicht in dem Maße honorieren, wie es für ein solches Projekt nötig wäre. Das Urteil des EuGH im Jahr 2016 und ein Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wiesen der deutschen Apotheke einen anderen Weg. Spahn hatte seine eigenen Vorstellungen, in welche Richtung es mit der Apotheke gehen sollte – auf keinen Fall in Richtung eines Verbots des Rx-Versands. Und von einer Anpassung des Apothekerhonorars per se will der Bundesgesundheitsminister bis heute nichts wissen. Nolens volens mussten sich Schmidt und seine ABDA die Ersatz-Angebote des Ministers wie das Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz mit einer instabilen Gleichpreisigkeit für Rx-Arzneimittel, ein kleines Botendiensthonorar und ein in Aussicht gestelltes Honorar für pharmazeutische Dienstleistungen schön reden. Mein liebes Tagebuch, so fällt die Bilanz acht Jahre Schmidt gespalten aus: Einerseits hat er durchaus Impulse gesetzt, das Pharmazeutische des Berufsstands hochgehalten, andererseits hätten sich manche mehr politische Angriffslust, mehr Aktion statt Reaktion gewünscht. Wobei man natürlich dagegen halten muss, dass gegen eine betonartige Haltung wie sie so einige Gesundheitspolitiker an den Tag legten, wohl kein Apothekerpräsident dieser Welt etwas hätte ausrichten können. Unter der Überschrift „Friedemann Schmidt – der Moderator, der verstummte“ hat mein DAZ-Herausgeber-Kollege Dr. Benjamin Wessinger ein Resümee über die Schmidtsche Amtszeit gezogen, das ich zur Lektüre sehr empfehlen kann.