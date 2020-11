Enttäuschung bei pharmaSuisse wegen Missachtung der Apotheken

Im Frühjahr 2018 hatte der Schweizer Bundesrat ein Kostendämpfungsprogramm zur Entlastung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) verabschiedet. Die neuen Maßnahmen sollten über zwei Pakete umgesetzt werden. Am 21. August 2019 war die erste Teilrevision (Paket 1) beschlossen worden. Sie beinhaltete unter anderem die Einführung eines Experimentierartikels, die Schaffung einer nationalen Tariforganisation und ein Referenzpreissystem für patentabgelaufene Arzneimittel. Das zweite Paket war am 19. August 2020 in das Anhörungsverfahren (Vernehmlassung) gegangen. Die Frist lief am 19. November aus.