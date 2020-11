Was jeder einzelne gegen Antibiotika-Resistenzen tun kann

In Zeiten von COVID-19 soll auch der Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen nicht aufgegeben werden. Gemeinsam sollen Antibiotika erhalten werden.

Wie aus einer Pressemitteilung der ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) hervorgeht, ist der Verbrauch antimikrobieller Substanzen in EU und EWR sowie dem Vereinigten Königreich (UK) weiterhin hoch – vor allem im südlichen und östlichen Europa. „Wir müssen alle zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Resistenz gegen Antibiotika nicht zur nächsten globalen Gesundheitskatastrophe wird“, so die EU-Kommissarin für Gesundheit Stella Kyriakides.