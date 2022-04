Die ABDA hat bereits im Namen der Apothekerschaft gebeten, Rücksicht auf schwer kranke Menschen zu nehmen, die in den Offizinen hierzulande ihre Medikamente holen, und trotz der Lockerung weiterhin Maske zu tragen. Wie gehen die Apotheker:innen praktisch mit der Situation um? Gehen sie in den Normalbetrieb über, verlängern sie in ihrem Hause die Maskenpflicht für Patientinnen und Patienten sowie das Team oder setzen sie auf Freiwilligkeit? Das wollte die DAZ in einer Umfrage von den Leser:innen wissen.

Den nicht repräsentativen Ergebnissen zufolge plant etwa jede dritte Apotheke (34 Prozent), die Maskenpflicht über das Hausrecht weiter durchzusetzen. Mehr als die Hälfte der 1.513 Teilnehmer:innen appelliert an die Vernunft der Kundinnen und Kunden und hofft, dass diese weiterhin freiwillig eine Maske aufsetzen (54 Prozent). Nur knapp 12 Prozent gaben an, froh zu sein, dass die Pflicht entfällt.

Strenge Regeln für die Teams

Wenn es um das Team geht, sind offenbar viele Betriebe strenger: Fast 78 Prozent fordern ihre Mitarbeitenden auch über den 2. April hinaus auf, im HV eine Maske zu tragen. Etwa 17 Prozent verzichten künftig darauf und nur 5 Prozent gaben an, bei ihnen habe das Personal auch in der Vergangenheit schon keine Maske tragen müssen.

Die Quote derer, die jetzt in den Normalbetrieb übergehen, ist sogar noch ein bisschen geringer: Gut 4 Prozent der DAZ-Leser:innen berichten das aus ihren Apotheken. Zwei Drittel (67 Prozent) halten alle bestehenden Schutzmaßnahmen aufrecht, etwa den Spuckschutz an den HV-Tischen sowie Desinfektionsmittelspender und eine Begrenzung der Kundenzahl in der Offizin. Knapp 29 Prozent wollen an einigen, aber nicht an allen Schutzmaßnahmen festhalten.