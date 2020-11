Die Corona-Lage in Afrika: Der Verein „Apotheker helfen“ berichtet

Aber auch die Ausbreitung des Coronavirus stellt die Gesundheitseinrichtungen vor große Herausforderungen: Im Mai unterstütze der Verein die Einrichtung abermals, diesmal um Corona-Schutzausrüstungen anzuschaffen. Mundschutzmasken, Schutzanzüge, Desinfektionsmittel, Reinigungsmaterial und zusätzlicher Sauerstoff sollten Personal und Patienten unterstützen. Doch wie die Pandemie-Lage vor Ort wirklich ist, kann selbst Wiegand nicht genau sagen: „Hinsichtlich der Corona-Pandemie ist Tansania ein schwieriges Pflaster.“ Offiziell habe Landespräsident John Magufuli sein Land für „Coronavirus-frei“ erklärt. Doch Regierungsopposition und Gesundheitsexperten gehen laut einem Spiegel-Bericht von hohen Infektionszahlen im Land aus. In diesen Tagen stehen Neuwahlen an. Schlechte Nachrichten kann der Präsident daher nicht gebrauchen. So wird berichtet, dass die Direktorin des Nationallabors suspendiert wurde, nachdem sie Menschen in Tansania positiv auf das Coronavirus getestet habe. Über Social Media wurden Videos verbreitet, die heimliche nächtliche Beerdigungen zeigten.

Nun habe der Präsident diese nächtlichen Beerdigungen untersagt, dafür aber den Angehörigen erlaubt, ihre Toten selber zu begraben. „Ich fürchte, viele Menschen in unserem Land sterben am Coronavirus, ohne dass je jemand davon erfährt. Das scheint zumindest die Strategie unseres Präsidenten zu sein", vermutet der investigative Journalist Khalifa Said gegenüber dem Spiegel. Da die Medienfreiheit stark beschränkt wurde und die Menschen im Lande sich nicht trauten, ihre Meinung und Beobachtungen frei zu äußern, sei es laut Wiegand schwierig, die Lage im Land wirklich zu beurteilen, auch im abgelegenen Örtchen Wasso.