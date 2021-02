Die ärmsten Länder stehen am Ende der Impfstoff-Warteschlange

Dabei wütet in den Ländern Subsahara-Afrikas die besonders ansteckende Virusmutation B.1.351. Viele Krankenhäuser seien völlig überlastet. So berichtet der Berliner Arzt Tankred Stöbe aus Malawi, dass sich im Januar die Zahl der Neuinfektionen alle vier bis fünf Tage verdoppelt habe und jede Woche verdoppelten sich die Klinikeinweisungen. Der Arzt, der für ÄoG im Queen-Elizabeth-Krankenhaus in der Großstadt Blantyre im Einsatz ist, hält es für enorm wichtig, insbesondere das medizinische Personal zu schützen.

Rund 1.300 Gesundheitsmitarbeiter haben sich, laut Presseerklärung, vor Ort bereits infiziert und neun seien an COVID-19 gestorben. Im kleinen Swasiland (Eswatini) würden bei rund einer Million Einwohner täglich 200 neue Fälle gemeldet. Im Vergleich zur ersten Krankheitswelle hätten die Betroffenen insgesamt schwere Verläufe. In Mosambik lägen die Zahlen fast siebenmal so hoch wie zum Höhepunkt der ersten Welle. Die Landeskoordinatorin von ÄoG, Natalia Tamayo Antabak, berichtet, dass viele Gesundheitsmitarbeiter selbst erkrankt und jene die noch arbeiten erschöpft seien.