Hoffnung für Tansania – ein Land in dem Corona geleugnet wurde

„Bei den ersten öffentlichen Auftritten trugen die neue Präsidentin und die sie begleitenden Personen alle Mund-Nase-Schutzmasken“, berichtet nun Tansania-Kenner und Apotheker Christoph Bonsmann gegenüber DAZ.online. Bereits kurz nach der Vereidigung der neuen Präsidentin sei zudem eine erste „Corona Treatment-Guideline“ in Tansania veröffentlicht worden, also eine Richtlinie zum Umgang mit COVID-19. Damit liege erstmals ein umfangreiches Manual zur Behandlung des Virus in Tansania vor, das sich auch ausdrücklich an alle Ebenen des Gesundheitswesens richtete. Der Apotheker sieht darin ein Indiz, in welche Richtung es im Land nun gehe. Handlungsbedarf scheint es auch dringend zu geben.

Mangels Testungen gebe es zwar keine offiziellen Statistiken, doch lassen, laut Bonsmann, beispielsweise die stark ansteigenden Zahlen von Atemwegserkrankungen einen Zusammenhang mit COVID-19 vermuten. Auch habe die Nachfrage nach persönlicher Schutzausrüstung und nach Sauerstoffkonzentratoren in den letzten Monaten deutlich zugenommen.