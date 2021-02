Gesundheitsexperten warnen vor weiterer Ebola-Ausbreitung in Afrika

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte ebenfalls vor dem Risiko einer Ausbreitung der gefährlichen Ebola-Krankheit, da die betroffene zweitgrößte Stadt Guineas – Nzérékoré – an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt mit Verbindungen nach Liberia und der Elfenbeinküste liege. „Bisher wurden aber noch keine Kontakte gemeldet, die in Nachbarländer gereist sind“, so die WHO. In Guinea starben nach den CDC-Angaben bisher sechs Menschen an der Krankheit. Betroffen ist vor allem die Stadt Nzérékoré. Unter den acht bestätigten Fällen sei aber auch einer in der Hauptstadt Conakry.