Französisches Vaxigrip Tetra: kein Ausbuchen über Securpharm nötig

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gab am vergangenen Montag bekannt, dass eine zusätzliche Charge an Grippeimpfstoffen erwartet wird. Konkret handelt es sich um die Vakzine von Sanofi-Pasteur Vaxigrip Tetra in französischer Aufmachung. Wie viele Grippeimpfstoffe es sein werden, ist nicht bekannt. Um Apotheken zu unterstützen sind Fach- und Gebrauchsinformationen auf der Homepage des PEI hinterlegt, gefunden werden die Impfstoffe über die PZN 07752105. Doch wie läuft das eigentlich mit der Serialisierung und mit der Ausbuchung über das Securpharm-System? Als verschreibungspflichtiger Impfstoff ist Vaxigrip Tetra grundsätzlich verifizierungspflichtig – bei Abgabe der französischen Packungen wird das Securpharm-System demnach nach der Verifizierung und Deaktivierung fragen. Die ADBA hat aus diesem Grund an Kammern und Verbände geschrieben.