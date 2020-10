Sumatriptan gibt es jetzt auch rezeptfrei

Am gestrigen Mittwoch wurde im Bundesgesetzblatt die „Verordnung zur Änderung der Arzneimittelverschreibungsverordnung, der Apothekenbetriebsordnung und der Verordnung über apothekenpflichtige und freiverkäufliche Arzneimittel“ veröffentlicht.

Damit werden Sumatriptan-haltige Arzneimittel zur Migräne-Behandlung rezeptfrei in der Apotheke erhältlich – rund elf Jahre nach einer erstmaligen Empfehlung durch den Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht. Aus der Verschreibungspflicht entlassen wird Sumatriptan zur oralen Anwendung in der Stärke 50 mg. Die OTC-Sumatriptan-Packung darf 100 mg, also zwei Tabletten, enthalten. Damit wird nach Naratriptan und Almotriptan das dritte Triptan rezeptfrei. Bereits seit 15. Oktober ist in der Lauertaxe Sumatriptan Hexal bei Migräne 50 mg Tabletten gelistet. Ab 1. November zudem Sumatriptan-ratiopharm bei Migräne 50 mg Filmtabletten.

Ebenfalls ist Ibuprofen-Saft nun schon für Kinder ab drei Monaten statt wie bisher ab sechs Monaten rezeptfrei. Ein entsprechender Saft ist derzeit noch nicht in der Lauertaxe zu finden.