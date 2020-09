Weniger Bürokratie und ein neues OTC-Triptan

Im Zuge der Entscheidung, den Vertriebsweg für Hämophilie-Produkte in die Apotheken zu verlagern, wurden mit dem Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) auch die Dokumentationspflichten bei der Abgabe von Blutprodukten geändert und eine Meldepflicht der Apotheke gegenüber dem verschreibenden Arzt eingeführt (§ 17 Abs. 6a ApBetrO). Die Meldepflicht soll gewährleisten, dass dem Arzt weiterhin alle für die Meldung an das Deutsche Hämophilieregister relevanten Behandlungsdaten vorliegen. Allerdings wurde sie nicht auf Hämophilieprodukte beschränkt, wie es laut Gesetzesbegründung eigentlich angedacht war. Vielmehr sind nun alle Blutprodukte erfasst, für die die Apotheke nach § 17 Abs. 6a ApBetrO dokumentationspflichtig ist.