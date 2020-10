AvP-Pleite: Betroffene Apothekenleiter fühlen sich unzureichend unterstützt

Die AvP-Insolvenz bewegt die Apothekerschaft. Das Institut für Handelsforschung (IFH) Köln nahm das Thema daher für seine Apokix-Oktober-Umfrage in den Fokus. 88 Prozent der regelmäßig befragten Apothekenleiterinnen und -leiter erklärten, nicht oder nur gering von der Pleite des Rechenzentrums betroffen zu sein. Eine Meinung haben sie dennoch: So sind sich 90 Prozent einig, dass die betroffenen Apotheken aktuell nur unzureichend von Politik und den Banken unterstützt werden.

Statt Kredite fordern 86 Prozent einen staatlichen Rettungsschirm. 65 Prozent der befragten Apothekenleiter sehen infolge der Pleite sogar die Arzneimittelversorgung in Deutschland in Gefahr. Knapp zwei Drittel meinen außerdem, dass die Insolvenz des Rechenzentrums AvP dazu geführt hat, dass auch das Vertrauen in andere Rechenzentren gesunken ist.