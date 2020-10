AOK Rheinland/Hamburg hilft Apotheken mit Abschlagszahlungen

Dazu erklärt der AVNR-Vorsitzende Thomas Preis: „Wir sind der AOK Rheinland/Hamburg sehr dankbar. So kann vermieden werden, dass noch weitere existenzgefährdende Liquiditätsengpässe für die von der AVP-Insolvenz betroffenen Apotheken in Nordrhein und darüber hinaus entstehen.“ Immerhin ist nach Einschätzung des AVNR rund die Hälfte der Apotheken in NRW betroffen. Fünf Prozent sogar so stark, dass ihnen gegebenenfalls die Schließung droht.

Der Vorstandsvorsitzende der AOK Rheinland/Hamburg Günter Wältermann betonte, dass es in einer solchen Situation eine Frage des Miteinanders oder eben der Vertragspartnerschaft sei, Unterstützung zu gewährleisten. „Insofern war es für die AOK Rheinland/Hamburg nie eine Frage des Ob, sondern nur des Wie gewesen“, so Wältermann.

Ende vergangener Woche hatten sich auch der Deutsche Apothekerverband und die Techniker Krankenkasse auf eine Abschlagszahlung für den September geeinigt. Sie liegt sogar bei 85 Prozent der durchschnittlichen Auszahlung, die die TK für den Abrechnungsmonat August der AvP überwiesen hat.