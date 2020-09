Mit weiteren Insolvenzanträgen ist zu rechnen

Im Fall AvP geht es aktuell vor allem um die Frage, wie es um die Apotheken bestellt ist, die auf ihre Abrechnungsgelder warten. Doch auch die wirtschaftliche Zukunft der AvP-Gruppe selbst steht auf wackeligen Beinen und so könnte sich der Kreis an betroffenen Leistungserbringern und Gläubigern allmählich vergrößern. Markant: Nicht in den AvP-Bilanzen aufgeführt ist das Abrechnungsvolumen von über sieben Milliarden Euro für das vergangene Jahr - ein wichtiges Indiz im aktuellen Verfahren.