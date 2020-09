AvP-Insolvenz: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein

In einem Rundschreiben der AvP an ihre Kunden hatte es geheißen, Grund für ausstehende Zahlungen seien nicht reibungslos verlaufene Umstrukturierungen. „Die Zahlungen für ihre Rezepte sind sicher auf dem Weg“, hatte Gesellschafter Mathias Wettstein in dem Brief versprochen.

Becker: Großhändler und Hersteller müssen bezahlt werden

Der Vorsitzende des Deutsche Apothekerverbands, Fritz Becker, warnt jetzt in einem im ABDA-Newsroom veröffentlichten Statement davor, die Apotheken noch länger auf ihr Geld warten zu lassen. „Viele Apotheker sehen sich mit der existenziellen Bedrohung konfrontiert, dass sie das Geld von den gesetzlichen Krankenkassen für abgerechnete Rezepte entweder gar nicht oder nur teilweise oder verspätet erhalten“, betont der DAV-Chef. „Für diese Sorge haben wir großes Verständnis, denn die Monatsabrechnung einer durchschnittlichen Apotheke mit allen Krankenkassen kann schnell eine sechsstellige Euro-Summe sein. Wenn die Apotheke ihr Geld nicht erhält, kann der Cash-Flow empfindlich gestört werden, denn die Großhändler und Hersteller müssen für ihre vorherigen Warenlieferungen bezahlt werden.“

Verbände unterstützen Apotheken

Die betroffenen Apotheken können sich Becker zufolge an ihre Verbände wenden, wenn sie Hilfe benötigen. „Die Landesapothekerverbände stehen für ihre Mitglieder bereit, um ihnen Hinweise und Ratschläge zu geben, wie sie im Einzelfall mit einem solchen betriebswirtschaftlichen Notfall umgehen können und welche Handlungsoptionen bestehen.“ Der DAV fordere schnellstmögliche Aufklärung von der Finanzaufsichtsbehörde und dem Insolvenzverwalter, „was genau passiert ist und wann die Apotheken ihr Geld bekommen“.