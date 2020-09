Wer bedient sich am AvP-Tafelsilber?

Im DAZ-Live-Talk am Mittwoch in der vergangenen Woche bestätigte der vorläufige Insolvenzverwalter des Apothekenrechenzentrums AvP, Dr. Jan-Philipp Hoos, dass es in der Branche bereits Interessenten gebe, die Teile des angeschlagenen Konzerns übernehmen würden. Stand heute sind drei Insolvenzbekanntmachungen veröffentlicht: Diese betreffen die AvP Deutschland GmbH, die AvP Dienstleistung GmbH sowie die Muttergesellschaft, die AvP Service AG.