AvP: Klassisches Apothekengeschäft wird eingestellt

Die Insolvenz des privaten Rechenzentrums AvP aus Düsseldorf trifft rund 3.500 Apotheken, hinzu kommen Krankenhausambulanzen, sonstige Leistungserbringer und Ärzte, die ebenfalls zum Kundenkreis zählen. Der Finanzskandal könnte also noch weitaus größere Dimensionen annehmen, als bisher überschaubar. Rechtsanwalt Dr. Jan-Philipp Hoos von der Kanzlei White & Case wurde am Mittwoch in der vergangenen Woche vom Amtsgericht Düsseldorf zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Gemeinsam mit dem von der Bankenaufsicht BaFin eingesetzten Geschäftsleiter Ralf R. Bauer prüft er seitdem, ob eine Fortführung des Unternehmens im Ganzen oder in Teilen möglich ist. Am gestrigen Montag fand eine erste Sitzung des Gläubiger-Ausschusses statt. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf gegen zwei Personen wegen betrügerischer Insolvenz ermittelt.