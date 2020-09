AvP-Verträge: Die Tücke im Detail

Nach wie vor herrscht Unruhe in der Branche: Das vorläufige Aus eines Rechenzentrums war für die meisten Apotheker wohl bis vor kurzem unvorstellbar. Deutlich wird, wie groß die Abhängigkeit vom jeweiligen Anbieter ist. Durch die eingefrorenen Geldströme bei AvP ergeben sich empfindliche Liquiditätsengpässe in den einzelnen Betrieben. Nicht wenige Apothekeninhaber fürchten um ihre Existenz. Vor allem aber drehen sich momentan sowohl Spekulationen als auch Expertenmeinungen um die Frage: Wie steht es um die Konten beim insolventen Apothekenrechenzentrum AvP? Handelt es sich um klassische, eindeutig zuordenbare Treuhandkonten – wie sie auch bei Mietkautionen üblich sind – oder drohen die Gelder in die Insolvenzmasse von AvP zu fallen?

Treuhandkonto auf Grundlage welcher Vereinbarung?

Der Freiburger Rechtsanwalt Dr. Morton Douglas, der zahlreiche Apotheker in dieser Krise vertritt, machte gestern Hoffnung: „Die Gelder liegen bei AvP auf sogenannten Treuhandkonten und sollten daher nicht in die Insolvenzmasse fallen“, schrieb er. Wenig später – in einer weiteren Mitteilung – ließ er durchblicken, dass diese Frage kurzfristig nicht eindeutig zu beantworten ist: „Es wird darüber spekuliert, ob das Geld auf einem sicheren Treuhandkonto liegt oder nicht.“