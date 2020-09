Müssen Apothekenmitarbeiter sich jetzt um ihr Gehalt sorgen?

Zunächst gibt die Adexa zu bedenken, dass die Chancen nicht allzu schlecht stehen, dass die betroffenen Apotheken dennoch zahlungsfähig bleiben: „Offensichtlich stehen mehrere Konkurrenten in den Startlöchern, die AvP-Kunden zu übernehmen. Auch die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) hat angeboten, die Kreditlinien der betroffenen Apotheken zu verlängern“.

Wenn doch nicht gezahlt werden sollte, bestehen im Moment laut Adexa die Ansprüche der Angestellten gegen die Apothekenleitung auf Zahlung der Gehälter. Die Apothekenleitung müsse sich also darum kümmern, diese auch zu zahlen. „Hier dürften die Verhandlungen im Hintergrund schon sehr intensiv geführt werden“, meint die Adexa. Angestellte können im Moment also wohl nur abwarten. Erst in circa einer Woche – zur Fälligkeit der Gehälter –, wenn die Apotheken wirklich selbst zahlungsunfähig werden sollten, gebe es einen Anspruch gegen die Arbeitsagentur.