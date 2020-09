Insulin-Nasenspray enttäuscht bei Demenz

Bei der placebokontrollierten Doppelblind-Studie der University of Southern California wurden insgesamt 289 Studienteilnehmer (53,6% Männer; mittleres Alter 70,9 Jahre) 1:1 randomisiert und erhielten während der verblindeten Phase zwölf Monate lang 40 IE Insulin oder Placebo. Im Anschluss daran folgte eine sechsmonatige offene Verlängerung. Die ersten 49 Personen erhielten die Studienmedikation mit dem in der Pilotstudie verwendeten Hilfsmittel (Device 1). Dieses erwies sich jedoch als unzuverlässig, weshalb für die verbleibenden 240 Studienteilnehmer ein anderes Hilfsmittel (Device 2) zur intranasalen Applikation eingesetzt wurde. Device 2 war zuvor noch nicht bei Alzheimer-Patienten angewendet worden, hatte sich aber als zuverlässig bei der Bereitstellung festgelegter Insulin-Dosen an den olfaktorischen Strukturen erwiesen. Letztere Gruppe bildete die primäre Intention-to-treat-Population mit 121 Teilnehmern in der Insulin-Gruppe und 119 in der Placebo-Gruppe.