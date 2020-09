Aufruf: Macht von Pharmaunternehmen begrenzen!

Anlass – aber nicht Ursache – der Initiative ist, wie so häufig im Jahr 2020, die Coronakrise: Die Welt sei zu einer „Patientin“ geworden. COVID-19 habe allen die „unentrinnbare Verflochtenheit“ des Planeten vor Augen geführt. Heilung gehe nur global oder gar nicht. Leider sei die Geschichte jeder Epidemie aber auch eine Geschichte des Zusammenspiels von Wissen, Macht und Politik: „So verharmlosen einige Regierungen die Gefahr durch das Virus und gefährden damit Tausende Menschenleben. Andere versuchen sich Masken, Diagnostika oder in Entwicklung befindliche Impfstoffe exklusiv zu sichern. Und die Pharmaindustrie stellt ihre Gewinninteressen ins Zentrum. Zugleich bauen philantrokapitalistische Akteure ihren Einfluss aus – zulasten demokratischer Prinzipien und Normen. Von globaler Solidarität in der Pandemie kann an dieser Stelle nicht die Rede sein“, heißt es.