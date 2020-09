Erfolge mit Dexamethason deuten auf Klasseneffekt

Daten der RECOVERY-Studie zeigten eine absolute Mortalitätsreduktion um 2,8% auf, bei mechanisch beatmeten Patienten konnte die Sterblichkeit sogar um etwa 12% gesenkt werden. Das Bekanntwerden der RECOVERY-Daten führte zu einem Abbruch der Patientenrekrutierung in den meisten Corticosteroid-Studien, weil eine Vorenthaltung dieser nunmehr als Standard anzusehenden Therapie bei kritisch Kranken ethisch nicht mehr vertretbar war.

Um die generierten Daten dennoch valide evaluieren zu können, hat die REACT-Arbeitsgruppe der WHO (Rapid Evidence Appraisal for COVID-19 Therapies) von einem Protokoll zur Erstellung von Metaanalysen aus laufenden randomisierenden klinischen Prüfungen Gebrauch gemacht: Sieben klinische Prüfungen unter Einschluss von kritisch erkrankten COVID-19-Patienten wurden in die Analyse einbezogen, so konnten Daten zu 1.703 Patienten aus zwölf Ländern erhoben werden. Weil eine Beeinflussung der Behandlungen mit Bekanntgabe der RECOVERY-Daten (16.06.2020) zu erwarten war, wurden ausschließlich Behandlungsdaten aus dem Zeitraum 26. Februar 2020 bis 9. Juni 2020 erhoben, mit einer finalen Nachbeobachtung bis zum 6. Juli 2020. Als Primärparameter wurde die Mortalität 28 Tage nach Randomisierung definiert. 678 Patienten wurden mit Glucocorticoiden behandelt (Dexamethason hoch/niedrig dosiert, Hydrocortison niedrig dosiert, Methylprednisolon hoch dosiert), 1.025 erhielten Placebo oder eine Routinebehandlung. Unter Corticosteroid-Therapie traten 222 Todesfälle auf (32% der Patienten), unter Placebo und Routinebehandlung 425 (41%) (Odds ratio [OR]: 0,66; 95%-Konfidenzintervall [KI]: 0,53 – 0,82).