Auch ASS in der RECOVERY-Studie durchgefallen

Breiter Einsatz nicht gerechtfertigt

„Die Daten zeigen, dass Aspirin bei Patienten, die mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, die 28-Tage-Mortalität oder das Risiko einer Progression zur invasiven mechanischen Beatmung oder Tod nicht verringert“, fasst der Joint Chief Investigator der RECOVERY-Studie Peter Horby vom Nuffield Department of Medicine der University of Oxford die Ergebnisse in einer Pressemitteilung zusammen. Es wurde zwar mit einer geringfügig erhöhten Wahrscheinlichkeit einer lebenden Entlassung in Verbindung gebracht, aber das scheint nicht auszureichen, um eine weit verbreitete Verwendung bei Patienten zu rechtfertigen, die mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Aktuell laufen noch einige weitere Studien mit ASS bei COVID-19, darunter die internationale REMAP-CAP-Studie. Sie untersucht die Wirkung des Thrombozytenaggregationshemmers an Patienten, die wegen eines schweren Verlaufs auf der Intensivstation behandelt werden.