Braucht die Welt jetzt mehr Dexamethason?

„Die Weltgesundheitsorganisation hat die vorläufigen Ergebnisse einer britischen Studie zu einem Medikament gegen die Lungenkrankheit COVID-19 als Durchbruch begrüßt“ – das meldete am 17. Juni die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Es geht um das Glucocorticoid Dexamethason. Seinen Anfang hatte die Berichterstattung, die in Medien große Wellen schlug, mit einer Pressemitteilung der „University of Oxford“ genommen. Konkret ging es darin um Ergebnisse der RECOVERY-Studie (Randomised Evaluation of COVid-19 thERapY), die unter anderem in der Vergangenheit bereits die WHO dazu veranlasst hatte, ihren Hyroxychloroquin-Arm der SOLIDARITY-Studie (aufgrund mangelnder Wirksamkeit) zu stoppen.