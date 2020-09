Bundesweiter Warntag am 10. September

Auch Tierhalter sollten auf den Warntag am 10. September vorbereitet sein. Vor allem wenn am Wohnort Sirenen aufheulen, kann das geräuschempfindliche und ängstliche Tiere stark belasten. Nach Möglichkeit sollte man daher mit Hunden zwischen 11:00 und 11:20 Uhr nicht Gassi gehen und Katzen an diesem Vormittag im Haus lassen. Am besten bereitet man den Tieren eine Rückzugsmöglichkeit in einem ruhigen, abgedunkelten Zimmer. Die Schützlinge sollten bei Sirenenalarm nicht alleine gelassen werden. Bei der jeweiligen Stadt- oder Gemeindeverwaltung kann man erfahren, ob und welche Aktionen am Warntag am Wohnort stattfinden.