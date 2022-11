Ein Grabstein für jede geschlossene Apotheke in Sachsen-Anhalt

Grabsteine, weiße Rosen und eine Trauerrede – das Team der Corvinus-Apotheke in Colbitz in Sachsen-Anhalt hat am heutigen Donnerstag einen Trauertag der besonderen Art begangen: einen Apothekentrauertag. Bei dem wurde den Apotheken in Sachsen-Anhalt, die im vergangenen Jahr schließen mussten, gedacht und zudem auf die Situation der Apotheken aufmerksam gemacht. Inhaberin Anne-Kathrin Haus, die das Ganze initiiert hatte, ist mit dem Verlauf ihrer Aktion sowie dem medialen Echo zufrieden.