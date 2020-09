Erhöhtes Krebsrisiko durch Haarefärben?

Aufgrund der breiten Verwendung von Haarfärbemitteln könnte sich somit selbst eine nur minimale Erhöhung des Krebsrisikos spürbar auf die öffentliche Gesundheit auswirken: Sowohl die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC, International Agency for Research on Cancer), die Weltgesundheitsorganisation WHO als auch die oberste US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) überwachen aus diesem Grund seit Jahren die Daten zur Sicherheit von Haarfärbemitteln. Die IARC hatte bereits vor geraumer Zeit die berufliche Exposition von Haarfärbemitteln als „wahrscheinlich krebserregend“ (Gruppe 2A) eingestuft. Jedoch: Die persönliche Verwendung von Haarfärbemitteln könne hinsichtlich ihrer Kanzerogenität nicht klassifiziert werden, so die IARC. Die Sorge um die möglichen krebserregenden Eigenschaften von Haarfärbemitteln blieb und bleibt folglich bestehen. Eine Exposition mit möglicherweise kanzerogenen Stoffen beim Haarefärben erfolgt hauptsächlich über die Haut, aber auch über die Atemwege.