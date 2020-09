Im VOASG-Entwurf wird aufgeräumt

Mehr als ein Jahr ist ins Land gegangen, seitdem das Bundeskabinett den Entwurf für das Vor-Ort-Apothekenstärkungsgesetz (VOASG) beschlossen hat. Doch am 11. September geht es endlich einen Schritt weiter: Der Gesetzentwurf steht zur ersten Lesung auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestags. Allerdings ist er in seiner Fassung als „Gesetzentwurf der Bundesregierung“ teilweise bereits überholt. Beispielsweise das Wiederholungsrezept, das Rezept-Makelverbot oder Modellprojekte zu Grippeschutzimpfungen in Apotheken sind bereits in anderen Gesetzesvorhaben aufgegriffen worden. Und so muss aufgeräumt werden.