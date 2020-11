Länder sollen VOASG durchwinken

Seit gestern liegt die vorläufige Tagesordnung des Bundesratsplenums für den 27. November vor. Tagesordnungspunkt neun ist dabei das Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz (VOASG). Obwohl das Gesetz nicht zustimmungspflichtig ist, hatten die Verfechter des Versandhandelsverbots mit verschreibungspflichtigen Arzneien zwischenzeitlich große Hoffnungen in die Länderkammer gesetzt: In ihrer Sitzung im September 2019 hatte sie sich noch für das RxVV ausgesprochen. Auf dem Deutschen Apothekertag, der wenige Wochen später in Düsseldorf stattfand, sorgte das für einigen Wirbel.