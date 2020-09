Hilft CBD beim Cannabis-Entzug?

Nun gibt es einen neuen Ansatz: Cannabidiol (CBD) könnte die Entwöhnung von Cannabis möglicherweise unterstützen. CBD ist wie THC ein Inhaltsstoff der Cannabispflanze, jedoch weist Cannabidiol – im Gegensatz zu Tetrahydrocannabinol – keine psychoaktive Wirkung auf. Londoner Wissenschaftler der Klinischen Psychopharmakologie des University College London untersuchten nun CBD in einer klinischen Phase-2a-Studie (Zur Erinnerung: In Phase 2 wird der potenziell neue Wirkstoff erstmals an erkrankten Patienten eingesetzt, in diesem Fall an Cannabisabhängigen). Veröffentlicht wurde die Arbeit in „Lancet Psychiatry“: „Cannabidiol fort he treatment of cannabis use disorder: a phase 2a, double-blind, placebo-controlled, randomised, adaptive Bayesian trial“