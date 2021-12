Mit Cannabidiol gegen Arthroseschmerzen?

In einer zweiten Studie (randomisiert, doppelblind, placebokontrolliert) aus dem April 2018 erhielten Knie-Arthrose-Patient:innen zur Behandlung ihrer Schmerzen entweder ein Cannabidiol-Gel zum Eincremen (250 oder 500 mg zur transdermalen Anwendung) oder wirkstofffreie Darreichungsformen (Placebo). Ihre Schmerzmedikation mussten sie, bis auf Paracetamol, absetzen. Ziel der Studie war es herauszufinden, wie sich der Arthrose-Ausgangsschmerz innerhalb von zwölf Wochen unter CBD verändert.

Doch auch hier überzeugte Cannabidiol nicht mehr als Placebo: Die Patient:innen berichteten eine Abnahme ihrer Schmerzen sowohl unter CBD 250 mg (-2,64 Punkte auf der Schmerzskala), unter CBD 500 mg (-2,83) wie auch unter Placebo (-2,37) – die Unterschiede in den einzelnen Behandlungsgruppen waren jedoch so ähnlich, dass sie auch durch Zufall erklärbar sein könnten (kein statistisch signifikanter Unterschied). Die Arbeit im Journal „Osteoarthritis and Cartilage“ liegt lediglich als kurze Zusammenfassung (Abstract) vor („Synthetic transdermal cannabidiol for the treatment of knee pain due to osteoarthritis“).