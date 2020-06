Das dauert und dauert. Wo bleiben eigentlich die 250 Euro, die uns Ende April der Bundesgesundheitsminister als Anschubpauschale für unsere Botendienste zugesagt hat? Ja, mein liebes Tagebuch, mit der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung können wir nicht nur 5 Euro pro Lieferort und Tag bei Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen abrechnen, wenn wir unsere Patienten per Botendienst versorgen. Das Gesetz sieht auch vor, dass wir einmalig 250 Euro bekommen für die notwendigen Schutzausrüstungen und Desinfektionsmittel. Bald soll das Warten ein Ende haben: Der Deutsche Apothekerverband und der GKV-Spitzenverband sollen mittlerweile auf der Arbeitsebene eine Vereinbarung getroffen haben. Diese Vereinbarung muss jetzt nur noch durch die Gremien der Verbände und dann kann das Geld, wie auch immer, fließen. Mein liebes Tagebuch, immer wieder erstaunlich, wie unendlich zäh es ist, wenn wir Honorare bekommen sollen.

In Zentrum eines Deutschen Apothekertags stehen die Anträge, eingebracht von den Mitgliedsorganisationen der ABDA, vom Geschäftsführenden ABDA-Vorstand, der Mitgliederversammlung oder von den Delegierten. Die Anträge als Arbeitsauftrag an die Dachorganisation. Mit den Anträgen sollen Entwicklungen angestoßen werden, eine Strategie entworfen werden, wie wir Apothekers uns in Zukunft aufstellen wollen. Kurzum, es werden die politischen Weichen für die Zukunft gestellt, wie es so schön heißt, also für die gesetzlichen Rahmenbedingungen und für das Berufsbild des Apothekers. Diese Anträge, die mit viel Akribie gestellt und ausformuliert werden, werden dann in den ABDA-Gremien bearbeitet. Ja, und dann? Dann erfährt die große Öffentlichkeit im Allgemeinen nicht mehr allzu viel, was daraus geworden ist. Doch es gibt einen Bericht über das Schicksal der Anträge, den die ABDA im Juni vorlegt. So auch in diesem Jahr. Unser Redakteur Dr. Thomas Müller-Bohn hat sich den Bericht angesehen. Sein Fazit: Der Rückblick auf diese Anträge macht deutlich, dass noch viel zu tun bleibt, z. B. auch beim aktuellen Thema Digitalisierung. Mein liebes Tagebuch, die Anträge sind also noch lange nicht abgearbeitet, die Themen sind komplex, betreffen z. T. auch laufende Gesetzgebungsverfahren oder Projekte wie das E-Rezept, die derzeit noch in der Entwicklung sind. Da könnte man vermuten, dass es unserer ABDA gerade recht ist, wenn in diesem Jahr der Deutsche Apotheker coronabedingt ausfällt und keine neuen Anträge hinzukommen. Aber nein, keine Sorge, auch wenn es keine neuen Anträge gibt: Die brennenden Themen finden alleine ihren Weg ins Apothekerhaus. Und da stellt sich erneut die Frage: Ist es wirklich richtig, in diesem Jahr den Apothekertag ersatzlos ausfallen zu lassen? Es stehen so viele heiße Themen an wie Digitalisierung, E-Rezept, E-Medikationsplan, pharmazeutische Dienstleitungen, Honorierung und vielem mehr! Also, ehrlich gesagt, mein liebes Tagebuch, wenn ich ABDA wäre, hätte ich ein verdammt schlechtes Gewissen. Denn angesichts guter digitaler Möglichkeiten für Arbeitskongresse ließe sich durchaus ein DAT (Digitaler Apothekertag) auf die Beine stellen. Witzig: Auf der Avoxa-Seite der ABDA steht noch immer: Deutscher Apothekertag, nächster Termin: 07. - 09.10 2020, Veranstaltungsort Messe München…