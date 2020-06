Chemisch oder mineralisch – Wie unterscheiden sich Sonnenschutzfilter?

Die auch als organische Filter bezeichneten Substanzen besitzen mehrere alternierende (d. h. im Wechsel auftretende) Doppelbindungen. Durch den so entstandenen Elektronenüberschuss sind sie in der Lage, UV-Strahlung zur absorbieren und in Wärme oder Licht umzuwandeln. Die meisten Filter sind nur in einem bestimmten Wellenlängenspektrum aktiv. Um einen Schutz im gesamten UV-Spektrum zu gewährleisten, müssen deshalb mehrere Substanzen kombiniert werden. Die zur Anwendung in Sonnenschutzprodukten zugelassenen Filter finden sich in einer Positivliste der Kosmetikverordnung, das heißt: Es dürfen nur die dort aufgelisteten Substanzen verwendet werden.