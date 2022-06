Schattenseite der Sonnencreme

Ein breiter Schutz in beiden Frequenzbereichen ist wichtig: UV-B-Strahlen schädigen die Epidermis und führen zum Sonnenbrand, UV-A-Strahlen hingegen dringen tiefer in die Haut und fördern langfristig die Hautalterung und das Hautkrebsrisiko. Deshalb kombinieren die Hersteller oft verschiedene Filter miteinander, um das gesamte Spektrum effektiv abzudecken. Sind solche Kombinationen aber immer bedenkenlos möglich? Dieser Frage gingen amerikanische Wissenschaftler:innen der University of Oregon nach. Zunächst mischten sie verschiedene kommerziell gängige Kombinationen an chemischen UV-Filtern zusammen. Nach Bestrahlung mit künstlichem Licht waren diese erstaunlich stabil, was sich an den nur unwesentlich veränderten UV-VIS-Absorptionsspektren der Proben ablesen ließ. Chemische UV-Filter lassen sich also recht bedenkenlos miteinander kombinieren.