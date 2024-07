Das E-Rezept wird im kommenden Jahr zudem eine weitere Bedeutung bekommen: Zum 15. Januar 2025 kommt die „ePA für alle“. Auch sie wird zuvor in den schon erwähnten Modellregionen getestet. Alle GKV-Versicherten, die dem nicht zuvor widersprochen haben, erhalten von ihrer Krankenkasse eine ePA zur Verfügung gestellt – ein Widerspruch kann auch noch erfolgen, wenn die ePA bereits angelegt ist. Auch private Versicherer können eine solche Opt-out-ePA anlegen – und viele bereiten sich bereits darauf vor.

Ab dem Stichtag müssen nicht nur Ärztinnen und Ärzte dafür sorgen, dass diese mit Befundberichten, Arzt- und Entlassbriefen, Labordaten etc. befüllt werden (was in der Regel über das Praxisverwaltungssystem funktioniert). Es fließen neben Abrechnungsdaten der Kassen auch Daten des E-­Rezept-Fachdienstes automatisch und direkt in die ePA und werden als Medikationsliste sichtbar. Sie ermöglicht nicht nur einen Überblick über alle verschriebenen Arzneimittel, sondern gibt auch Aufschluss darüber, ob diese Verordnungen auch eingelöst wurden. Mögliche Wechselwirkungen sollen sich so schneller und frühzeitig einschätzen lassen. Der digitale Medi­kationsprozess wird der erste An­wendungsfall der ePA, an dem die Versicherten deren Mehrwert spüren können sollen.

Apothekenzugriff nach Patientenwunsch

Auch die Apotheke erhält Einblick, wenn der oder die Versicherte ihr Zugriff erteilt (und die Software das passende Update bekommen hat). Patientinnen und Patienten, die eine solche Liste nicht wollen, können ihr nur in Gänze widersprechen bzw. ihre Löschung verlangen. Einzelne Verordnungen können hingegen nicht gelöscht werden.

Nächste Stufe: Elektronischer Medikationsplan

In einer weiteren Ausbaustufe wird die Medikationsliste ab Mitte Juli 2025 zu einem Medikationsplan weiterentwickelt. Ärzte und Ärztinnen sowie Apotheker und Apothekerinnen können dann weitere Informationen einpflegen und Einnahmehinweise ergänzen. Auch rezeptfreie Arzneimittel können dann dort dokumentiert werden, ebenso beispielsweise Nahrungsergänzungsmittel und sonstige Informationen, die für den Medikations­prozess wichtig sein können. Eine gesetzliche Pflicht, Daten in die ePA zu übertragen, gibt es für Apotheken nicht. Auch PTA können der ePA In­formationen bzw. Dokumente hinzu­fügen. Die Kunden müssen darüber informiert werden, welche Daten gespeichert werden sollen.

Sichtbar für Versicherte

Ihre Medikationsübersicht inklusive Einnahmehinweisen können die Ver­sicherten dann über die ePA-App ihrer Krankenkasse einsehen. Sie können im Übrigen auch selbst Inhalte in ihre ePA hochladen; diese werden als solche gekennzeichnet sein. Weniger digital Affine sollen in Apotheken, die dazu bereit sind, Einblick in ihre ePA-Daten erhalten können. Apothekerinnen und Apotheker werden nach dem Stecken der eGK standardmäßig drei Tage lang Zugriff auf die ePA erhalten. Dieser Zugriff ist im Rahmen eines bestehenden Behandlungskontextes in diesem Zeitraum auch möglich, wenn der Patient oder die Patientin nicht zugegen ist. Ver­sicherte können das Zugriffsrecht allerdings auch vorzeitig aktiv beenden.