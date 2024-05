Während einer Grippeerkrankung sei das Risiko, einen akuten Myokardinfarkt zu erleiden, um das circa Sechsfache erhöht, erläuterte Professor Westermann und schätzte dieses Risiko als „enorm“ ein. Grund sei unter anderem, dass Plaques in den Blutgefäßen vor allem an ihrer Kappe instabil würden. Eine Grippeinfektion treibe diese Instabilität stark voran. Schließlich komme es zu Erosion und Ruptur eines Plaques als Ausgangspunkt einer Gefäßthrombose bis hin zum akuten Koronarsyndrom. Auch die eingeleitete Entzündungsreaktion sei ein weiterer wesentlicher Treiber kardiovaskulärer Komplikationen. Lassen sich Patienten hingegen gegen Influenza impfen, ist das Risiko eines vaskulären Ereignisses laut Westermann deutlich geringer. Bei der Impfung werde das Immunsystem moduliert. Warum das so ist, wisse man noch nicht genau.