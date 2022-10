Konkret haben die Wissenschaftler:innen Mäuse mit Influenzaviren (H1N1) intranasal infiziert und ihre Blutstammzellen an den darauffolgenden Tagen hinsichtlich Differenzierung und Zellzyklusaktivierung untersucht. In den ersten drei Tagen der akuten Influenzainfektion soll die Zahl der Thrombozyten zunächst abgenommen haben, es entstand also eine sogenannte Thrombopenie. Allerdings stieg sie danach im Blut schnell auf Werte über dem physiologischen Level an – man spricht von einer Thrombozytose. In der Folge gab es nicht nur zu viele Thrombozyten, sondern vor allem viele „unreife“ Formen dieser Zellen, die offenbar schneller aktivierbar sind.