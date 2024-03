Gesundheit ist ein Menschenrecht – leider steht Rassismus noch zu oft im Weg

Die richtige Kommunikation stellt in diesem Zusammenhang oft ein großes, strukturelles Problem dar. Zum einen können sprachliche Schwierigkeiten aufgrund unzureichender Deutschkenntnisse der Patient*innen auftreten. Eine weitere Herausforderung stellt aber die Übermittlung von Gesundheitsinformationen dar, die weitreichendere Kompetenzen als nur sprachliche Fähigkeiten erfordert. Dafür benötigen Heilberufler*innen umfassendere Kompetenzen, wie kulturspezifische Kommunikationswege, Sensibilität für Tabus sowie ein Verständnis für den Wissens- und Bildungsstand der Patient*innen.

Nutzungsverhalten bei Gesundheitsversorgung

Auch das Verständnis von Gesundheit und Krankheit ist sehr eng verwoben mit der eigenen Kultur der Patient*innen. In Deutschland baut die Gesundheitsversorgung vorwiegend auf einem naturwissenschaftlich fundierten und medizinischen Wissen auf, in anderen Kulturkreisen herrschen oftmals gesamtheitlichere Denkweisen, in denen auch religiöse oder spirituelle Ansätze eine Rolle spielen können. Diese Unterschiede können dazu führen, dass Patient*innen ihre Symptome anders interpretieren und dem medizinischen Fachpersonal auf eine unterschiedliche Art und Weise schildern, was zu potenziellen Missverständnissen und Fehlbehandlungen führen kann. [5] Ebenfalls interessant ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund im Vergleich zu Personen ohne Migrationshintergrund ein anderes Nutzungsverhalten der Gesundheitsversorgung aufweisen. Menschen mit Migrationshintergrund nehmen Angebote der Notfallversorgung vergleichsweise häufiger in Anspruch während präventiver Angebote, wie Vorsorgeuntersuchungen, seltener in Anspruch genommen werden. Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass ein Migrationshintergrund die Chance auf eine adäquate Therapie reduzieren kann. [6]

Repräsentation bei klinischen Studien

Während also an der einen Stelle die Herkunft noch zu großen Einfluss ausübt, sollte sie an anderer Stelle eine bedeutendere Rolle spielen. Ein Beispiel hierfür ist das Thema der adäquaten Repräsentation in klinischen Studien. Es wird nach wie vor nicht ausreichend darauf geachtet, Personen verschiedener Abstammungen frühzeitig in Studien einzubeziehen, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse auf alle Bevölkerungsgruppen übertragbar sind. Dass das einen Unterschied machen kann, zeigt ein Beispiel von Diabetes-Vorhersagetests aus Großbritannien. In diesem Fall waren die Testergebnisse bei europäischstämmigen Menschen wesentlich genauer als bei asiatisch- oder afrikanischstämmigen Menschen. [7]

Doch nicht nur in klinischen Studien oder der Forschung ist Unterrepräsentation ein großes Thema. Das Problem beginnt bereits wesentlich früher in der Lehre. So stellen medizinische Lehrbücher dermatologische Hauterkrankungen meistens nur am Beispiel von weißer Haut dar. Und das, obwohl sich pathologische Veränderungen oft stark unterscheiden. [8]

Kultur als Thema im Studium?

Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass kulturelle oder ethnische Unterschiede in meinem bisherigen Studium kaum Beachtung fanden. Dabei wäre dies der richtige Rahmen, um immerhin ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen. Zum einen sollten vermehrt Besonderheiten in Symptomen oder Krankheiten verschiedener Ethnien beigebracht werden, aber auch wie mit kulturellen Unterschieden umgegangen werden sollte. Wie bereits erwähnt, kann dies ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die Adhärenz der Patient*innen haben.

Auch in Apotheken ist das Thema Diskriminierung im Gesundheitswesen äußerst relevant und sollte daher verstärkt Beachtung finden. Als erste niederschwellige Anlaufstelle liegt es eben auch in der Verantwortung von Apotheker*innen, Missverständnisse und darauf resultierende Fehlbehandlungen aufgrund einer erschwerten Kommunikation zu vermeiden. Eine weitere Möglichkeit ist, auf geeignete präventive Angebote hinzuweisen, um dadurch insgesamt das Gesundheitssystem auch langfristig zu entlasten.

„Apotheke ist bunt“

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu sehen, dass sich unter dem Motto „Apotheke ist bunt“ und „Wir lieben Apotheke... und wir lieben Menschen. Alle Menschen“ die letzten Wochen bereits viele Apotheken sowie Apotheker*innen für eine faire Gesundheitsversorgung ausgesprochen haben.

In unserer Rolle als Studierendenvertretung ist es uns ein zentraler Grundsatz und Anliegen, uns stets klar gegen jede Form von Diskriminierung im Gesundheitswesen und darüber hinaus auszusprechen. Jeder Mensch hat das Recht auf eine faire und hochwertige medizinische Betreuung, unabhängig von Ethnien, Herkunft oder anderen Unterscheidungsmerkmalen.

Es ist noch ein langer Weg, bis unsere Gesundheitsversorgung in Deutschland dem ebenfalls voll und ganz entspricht. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten!



