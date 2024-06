In der Europäischen Union wurde am Wochenende ein neues Parlament gewählt. In Deutschland haben nach aktuellem Stand 15 Parteien den Einzug geschafft. Die Wahlbeteiligung unter den Deutschen lag mit knapp 65 Prozent so hoch wie bisher bei keiner vorhergehenden Europawahl. Die CDU konnte mit 23,7 Prozent die meisten Stimmen verbuchen – sie legte gegenüber der letzten Legislaturperiode leicht um 1,1 Prozentpunkte zu.

Die größten Zuwächse erzielte hierzulande die AfD. Trotz anhaltender Spionagevorwürfe und dem Skandal um die SS-Äußerungen des ehemaligen Spitzenkandidaten Maximilian Krah erhöhte die Rechtsaußenpartei ihre Stimmanteile um 4,9 Prozentpunkte auf 15,9 Prozent – damit ist sie die zweitstärkste Kraft unter den deutschen Parteien. In manchen Regionen Deutschlands lag ihr Stimmanteil bei über 30 Prozent.