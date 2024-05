17-Hydroxyprogesteroncaproat ist in einigen EU-Ländern zugelassen, um Frühgeburten bei Frauen zu verhindern, die bereits eine Frühgeburt hatten: in Österreich, Frankreich und Italien unter den Handelsnamen Proluton Depot, Progesteron Retard Pharlon und Lentogest, in Deutschland sind keine Präparate am Markt. Auch bei anderen gynäkologischen Erkrankungen kann das injizierbare künstliche Gestagen eingesetzt werden.

Umfassender Review zur Sicherheit und Wirksamkeit

Das PRAC hat in einem Review die Ergebnisse mehrerer Studien zusammengefasst und bewertet. In einer der Studien wurden Menschen, die im Mutterleib Hydroxyprogesteron ausgesetzt waren, 50 Jahre lang nachbeobachtet: Es zeigte sich, dass sie wahrscheinlich ein höheres Risiko hatten, an Krebs zu erkranken, als die nicht-exponierte Kontrollgruppe. Es wurden jedoch nur wenige Krebsfälle in der Studie gezählt, was die statistische Aussagekraft schmälert. Von 18.751 Kindern waren 234 dem Arzneistoff in utero ausgesetzt gewesen. Von den Exponierten erkrankten 23 während der Studienlaufzeit an Krebs; in der Kontrollgruppe 985. Der Median des Erkrankungsalters war in beiden Gruppen ähnlich und lag bei 45 Jahren. Das PRAC sieht es als möglich an, dass 17-Hydroxyprogesteron das Krebsrisiko erhöht.

In einer anderen Arbeit wurde untersucht, wie gut der Arzneistoff Frühgeburten verhindern kann. Mehr als 1700 schwangere Frauen, bei denen schon einmal eine Frühgeburt aufgetreten war, nahmen an der Untersuchung teil. 17-Hydroxyprogesteron verhinderte demnach Frühgeburten oder medizinische Komplikationen aufgrund von Frühgeburten bei Neugeborenen nicht besser als Placebo. In der Verumgruppe erlitten 11% eine Frühgeburt vor der 35 Schwangerschaftswoche, in der Kontrollgruppe 11,5% (n = 578). Auch in anderen Studien wurde dies beobachtet, wie das PRAC in einer Mitteilung schreibt.

Andere Progesterone, die anders wirken als 17-Hydroxyprogesteron, sind von der PRAC-Mitteilung nicht betroffen.