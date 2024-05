Der Vorstandsvorsitzende wies darauf hin, dass Phoenix im abgelaufenen Jahr vor allem auf der Kostenseite mit mehreren Herausforderungen zu kämpfen hatte, darunter dem vergleichsweise hohen Zinsniveau sowie hohen Transport- und Energiekosten. Zudem sei die Personalgewinnung „herausfordernd“ und der Wettbewerb hierzulande intensiv gewesen.

Kostenbelastungen auch im laufenden Jahr

Auch im laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 rechnet das Phoenix-Management weiter mit derartigen Belastungen. Dem begegne der Pharmahändler durch strikte Kostendisziplin und Effizienzsteigerungen, sagte Finanzchef Carsten Sauerland. Der Umsatz dürfte demnach in diesem Jahr im einstelligen Prozentbereich zulegen und leicht über dem Wachstum der europäischen Pharmamärkte liegen, der Gewinn vor Steuern werde moderat steigen.

Vorstandschef Seidel sieht derzeit eine steigende Nachfrage nach Spezial-Arzneimitteln – beispielsweise aus dem onkologischen Bereich – und Hochpreisern. Das führe zwar zu einem höheren Umsatz, nicht aber unbedingt zu einem höheren Ergebnis, da der Aufwand für Phoenix bei diesen Produkten deutlich höher sei. Vor diesem Hintergrund mahnte er an, dass eine „Anpassung der Vergütungsstruktur des Großhandels dringend notwendig“ ist. Darüber hinaus müsse das gesamte System einschließlich der Apotheken ausreichend finanziert werden.

Viele Defekte wegen Arzneimittelengpässen

Eine weitere Herausforderung im laufenden Geschäftsjahr sind laut Seidel die anhaltenden Arzneimittelengpässe. Der Wert der Defekte, also der bestellten, aber nicht lieferbaren Medikamente, sei bei Phoenix weiter hoch.

Die Expansion des Onlinehandels betrachtet der Phoenix-Chef hingegen als Chance. Man wolle hier mit den Partnern zusammenarbeiten. Die 2020 gegründete Plattform Gesund.de sieht er dabei als Mittel, um die Vor-Ort-Apotheken zu stärken. Seidel: „Wir sind schneller und sicherer als der Versandhandel.“

Phoenix wurde vor 30 Jahren gegründet und hat sich laut Seidel in dieser Zeit von einem Pharmagroßhändler zu einem „integralen Teil der pharmazeutischen Wertschöpfungskette in Europa“ entwickelt. Dabei sei zielgerichtete Akquisitionen stets ein wesentlicher Teil der Unternehmensstrategie gewesen. Der Konzern, der heute mit 48.000 Beschäftigten in 29 Ländern präsent ist, werde auch weiterhin dazukaufen und dabei „opportunistisch“ vorgehen.