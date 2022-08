Beipackzettel fehlt bei Fenistil

Packungen sollen vernichtet werden

Apotheken, die eine der betroffenen Chargen an Lager haben, sollen eine Vernichtungserklärung der Packungen (inkl. Angabe von Produkt, Menge, Charge) an den Customer Service schicken (customer-service.muenchen@haleon.com) oder die betroffene Ware (nur Packungen ohne Beipackzettel) an das GSK-Logistikzentrum in Bönen (Gutschriften werden nach Eingang erstellt, Porto wird erstattet) senden:

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

a Haleon company

c/o PharmLog Pharma Logistik GmbH

Edisonstraße 25

59199 Bönen.