Zum Portfolio von Haleon gehören Marken wie Voltaren, Otriven und Vitasprint. Das Unternehmen ist auch im Bereich der Mundhygiene tätig – mit Marken wie Dr. Best, Sensodyne und Parodontax. Mehrere kleinere Marken wurden in jüngerer Zeit verkauft, so Cetebe und Lemocin an Stada sowie Baldriparan und Spalt an PharmaSGP.