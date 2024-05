Aus einer Apotheke erreichte uns eine Anfrage zu einer Retaxation der BtM-Gebühr bei einem Substitutionsrezept. Auf dem Rezept war insgesamt ein Bedarf für vier Wochen verordnet, wobei in jeder Woche zunächst eine Tagesdosis in der Apotheke unter Sicht eingenommen wurde und in den folgenden sechs Tagen die Einnahme eigenverantwortlich in der Take-home-Versorgung erfolgte.

Da die Krankenkasse die durch die Apotheke veranschlagte BtM-Gebühr monierte, fragte die Apotheke nach: Wie oft darf die BtM-Gebühr auf einem Rezept abgerechnet werden?