Kosmetik-Nebenwirkungen in der Apotheke melden?

Dass man Arzneimittel-Nebenwirkungen online, aber auch in der Apotheke melden kann, ist vielen, aber sicherlich nicht allen Patient:innen bewusst. Immer wieder wird deshalb dafür das öffentliche Bewusstsein geschärft.

Doch nicht nur Arzneimittel können bei bestimmungsgemäßem Gebrauch zu unerwünschten Wirkungen führen. Nach Anwendung von in der Apotheke erworbenen Kosmetika kann beispielsweise plötzlich die Kopfhaut brennen, es zu Juckreiz oder Rötungen und Hautausschlag kommen. Solche unerwünschten Wirkungen durch Kosmetika können in ernsten Fällen sogar Funktionseinschränkungen, Krankenhausaufenthalte oder auch den Tod zur Folge haben. „Dazu zählt z. B. eine Krankschreibung, weil die Hände angeschwollen sind, ein Krankenhausaufenthalt zur weiteren Untersuchung oder ein anaphylaktischer Schock“, erklärt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) auf seiner Webseite. Treten unter Kosmetik-Anwendung Nebenwirkungen auf, sollten also auch diese gemeldet werden. Das kann auf verschiedenen Wegen funktionieren: